Стрелба в Хайделбергския университет, има ранени

В ъоръжен нападател е прострелял няколко човека в аудитория на Хайделбергския университет в Германия, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Извършителят на атаката е мъртъв. Според в. "Билд" той се е самоубил.

