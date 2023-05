Стрелба в автомобилен завод в Германия, има загинали

Д вама мъже са загинали при стрелба в завод на автомобилната компания "Мерцедес-Бенц" в Южна Германия, съобщи днес в Twitter местната полиция.

По-рано бе съобщено за един загинал и един ранен при стрелбата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Един убит, един сериозно ранен", написа в "Туитър" местната полиция и добави, че "вече няма опасност за служителите на завода".

След това полицията добави, че сериозно раненият мъж е починал в болница.

По-рано германският в. "Билд" съобщи за инцидента в Завод 56, в който се сглобяват луксозни автомобили от S-класа, в град Зинделфинген, и допълни, че представители на спасителни служби са изпратени на мястото на произшествието.

