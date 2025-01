Стотици пътници са блокирани на летища в САЩ

Н ад 3000 полета бяха отменени в петък и хиляди други бяха засегнати от закъснения поради буря в южната част на САЩ, съобщиха авиокомпаниите и уебсайтът за проследяване FlightAware.

Delta Airlines каза, че "по-лошата от очакваната комбинация от зимно време" е довела до затварянето на всичките пет писти на международното летище в Атланта за повече от два часа. Delta отмени приблизително 1100 полета, каза превозвачът. Самолет на Delta също трябваше да прекрати излитането си в Атланта поради проблем с двигателя.

