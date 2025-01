Стинг отменя концерти заради заболяване

С тинг е отменил няколко свои изяви тази седмица по съвет на лекаря си.

В съобщението на страницата на британския певец в Instagram се казва, че решението е взето „поради заболяване“, но не се посочват повече подробности.

73-годишният Стинг трябваше да изнесе концерт на церемонията по връчването на наградите Bass Magazine Awards в Калифорния в четвъртък, където трябваше да бъде удостоен с награда за цялостно творчество.

Той също така отложи концертите си във Финикс, Аризона, и Уитланд, Калифорния, както и участието си в юбилеен концерт на звукозаписна компания, които трябваше да се състоят по-късно тази седмица.

„По препоръка на лекаря му, поради заболяване, с искрено съжаление, Стинг трябва да отмени участието си на наградите на списание Bass този четвъртък и да отложи концертите си STING 3.0“, се казва в изявлението.

Sting cancels award show appearance and postpones upcoming gigs on doctors advice over ill health https://t.co/QqkgrctuuC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 22, 2025

Концертът във Финикс, първоначално насрочен за 24 януари, е преместен за 1 юни, а концертът в Уитланд на 26 януари е отложен за 28 май. „Феновете трябва да запазят билетите си за отложените концерти, тъй като те ще бъдат уважени на новите дати“, се казва в изявлението. „Стинг искрено се извинява за причинените неудобства и изказва благодарност на феновете за проявеното разбиране.“

Събитието по случай 20-годишнината на музикалната компания Cherrytree, в което ще участват също Шаги и други изпълнители, сега ще се състои на 29 май.

Стинг, чието истинско име е Гордън Съмнър, стана известен като фронтмен на The Police в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век с хитове като Roxanne, Message In A Bottle, Don't Stand So Close To Me и Every Breath You Take.

Sting, 73, cancels gigs and awards show appearances after falling ill https://t.co/VbvJby9ikR — Metro (@MetroUK) January 22, 2025

Успехът му продължава и като солов изпълнител, с три албума под номер едно в британската класация и три сингъла в топ 10 - All For Love (с Bryan Adams и сър Rod Stewart), When We Dance и Rise And Fall (с Craig David), както и други хитове, сред които Englishman In New York и If I Ever Lose My Faith In You.

През 2022 г. той стана последният от списъка с високопоставени изпълнители, сред които Брус Спрингстийн и Боб Дилън, които продадоха музикалните си права, като обяви, че неговият бек каталог със солов материал и песни, написани за The Police, е придобит от Universal Music Publishing Group.

