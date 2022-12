Лондон: Подкрепата сред руското население за войната в Украйна намалява

П одкрепата сред руското население за войната в Украйна "намалява значително", обявиха от британското министерство на отбраната в дневния си бюлетин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Шансовете Русия да постигне значителни успехи на бойното поле през следващите няколко месеца

са малки и става все по-трудно за Кремъл да поддържа дори мълчаливо одобрение на войната сред населението", се казва в бюлетина.

