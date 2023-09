Ужасът в Либия: "Молех се да умрат бързо и да приключат мъките им"

Е дна десета от жертвите на опустошителното наводнение в Либия са от други държави. Някои от тях са работили в Либия, за други тя е била само междинна спирка по пътя им към Европа, пише Deutsche Welle .

Изминаха почти две седмици от опустошителните наводнения в Източна Либия, но Айша ал-Имам все още няма вест от най-големия си син. След два месеца е щял да се жени. Мъжът заминал за Либия, за да работи в строителството и да спечели пари за сватбеното си тържество, разказва майка му през сълзи.

#Libya orders 23 officials arrested after flood: prosecutor #LibyaFlood #Derna #ArabNews #Breaking In a statement, the Public Prosecutor’s Office said it was decided to detain 16 officials responsible for managing the country’s #dam facilities, 6 officials from the Water… pic.twitter.com/iMhMpMkkVw

"Загубата за нас е невъобразима", споделя жената от провинция Бани Сувайф в Централен Египет - един от най-бедните райони в Египет. Около 60% от хората там живеят под прага на бедността. От приблизително 250-те загинали египтяни, идентифицирани от либийските власти, около половината са от село Назлет ел-Шариф в района на Бани Сувайф. Разстроената майка има едно единствено желание - да види тялото на своя син. "Само мъката ми е останала", признава Ал-Имам.

Египетската общност в Дерна, либийския крайбрежен град, засегнат най-тежко от потопа, предизвикан от проливни дъждове и скъсването на двe язовирни стени, наброява около 2000 души, казва Тарек ал-Хараз, говорител на Министерството на вътрешните работи, което контролира Източна Либия. Голяма част от тези хора все още се намират в неизвестност. Предстои други жертви също да бъдат идентифицирани, допълни той.

Около 10% от жертвите са чужденци

Според Международната организация по миграция (МОМ), агенция към ООН, преди наводненията, причинени от бурята Даниел, в Източна Либия са живели над 230 000 мигранти. Заради противоречащи си информации от различни организации и власти, все още съществува известно объркване относно броя на загиналите при бедствието. По последна информация засега те са около 4000 души, като над 500 са чужденци.

Властите в Судан обявиха, че 276 от загиналите са граждани на страната. Базираната във Великобритания Сирийска обсерватория за човешки права, която обикновено брои жертвите на войната в Сирия, съобщи за над 110 загинали сирийски граждани. Идентифицирани са и телата на десет жители на Бангладеш. Но сред изчезналите също има чужденци. Все още няма следа от около 10 000 души. Надеждите за откриване на още оцелели намаляха през седмицата.

Мигранти има и сред хората, които останаха без дом заради наводненията. Най-малко 40 000 души са били принудени да напуснат местата, в които живеят, според данни на МОМ. От останалите без дом след бурята Даниел, разразила се на 10 септември, мнозина участват в издирването на изчезналите. Други няколко хиляди намериха подслон в градове и села на изток, а няколкостотин се насочиха към Западна Либия, съобщават още от МОМ.

#MiddleEast: The Libyan Attorney General issued an order on Monday to detain eight officials as part of the investigation into the #floods that claimed the lives of thousands in eastern #Libya.#dernafloodshttps://t.co/YqV8B0naIK