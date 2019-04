К уче бе спасено на 220 километра в морето в Тайланд, след като работници на нефтена платформа го забелязват във водата.

Животното е намерено докато плува близо до платформата, измръзнало и треперещо, без индикации как се е озовало там.

Един от работниците разказва пред CNN, че първоначално му подали стълб, но животното не успяло да се покачи на него заради вълните.

Workers on an oil rig about 130 miles off the coast of Thailand found a dog paddling near the rig, cold and shivering, with no indication of how he got there.



