Смъртта на един от най-богатите украинци: Кой бе Олексий Вадатурский?

Р уска бомбардировка убива Олексий Вадатурский в неделя вечерта, когато украинският град Николаев бе подложен на най-тежкия обстрел от началото на войната в Украйна. Нападения като това, което уби Вадатурский и съпругата му Раиса, са част от ежедневието на хората в Украйна, пише Deutsche Welle. От месеци руските войски са непосредствено пред града, който е на пътя им към Одеса.

Руски удар уби украински зърнен магнат в дома му

Повечето цивилни отдавна са напуснали Николаев, чието население преди войната беше около 500 000 души. Животът под постоянен обстрел е твърде опасен, а в града няма нито питейна вода, нито електричество.

Без дворци и частни самолети

Олексий Вадатурский беше един от най-богатите хора в Украйна, чието богатство се равнява на около половин милиард евро. Той отказа да напусне страната след началото на войната, за което мнозина украинци му се възхищават.

“Той можеше да избере да прекара живота си в някоя вила във Виена или Женева, а не под руския обстрел. Но беше скромен и смел” - така говорят за Вадатурский повечето хора, с които е работил в селскостопанския бизнес.

Oleksii Vadaturskyi, 74, was an entrepreneur, philanthropist, Hero of #Ukraine, founder of the Ukrainian agricultural company Nibulon. Oleksii and his wife Raisa died in their home this morning due to the biggest 🇷🇺shelling of Mykolaiv since February 24.

📸https://t.co/pAofvHtXoO pic.twitter.com/xovF9v2JmV — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 31, 2022

Заможният украинец е почитан от хората за това, че винаги се е грижил за благополучието на седемте хиляди служители в компанията си. Обичал да се храни в столовата на компанията, вместо да демонстрира богатството си, както правят повечето новозабогатели земеделски барони в Украйна. Но дворците и частните самолети никога не са били важни за Вадатурский.

74-годишният мъж стана един от пионерите на украинската икономика след разпадането на Съветския съюз. Богатството си печели, търгувайки със зърно. Син на колхозници от Южна Украйна, през 1991 г. той основава компанията си “Нибулон” заедно с партньори от Унгария и Великобритания. 30 години по-късно компанията на Вадатурский е един от трите най-важни износители на селскостопанска продукция от страната, като годишно обработва от четири до пет милиона тона зърно. До смъртта си предприемачът сам управлява състоянието на „Нибулон“, а през последните години до него застава и синът му Андрий.

Визионер с големи планове

Вадатурский се ползваше с добра репутация и сред големи институционални инвеститори като Световната банка или Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), които му отпуснаха милионни заеми за изграждането на силози и пристанища.

Early in the morning on July 31, a leading figure in Ukraine’s agribusiness, tycoon Oleksiy Vadaturskyi, and his wife Raisa Vadaturska were killed by a Russian strike on the southern city of Mykolaiv.https://t.co/Oy68tHKng7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 31, 2022

По-късно той изгради втори стълб на своя бизнес: започна да строи кораби за речно плаване, с които да превозва зърното по-бързо и по-евтино от плодородните земи на Централна Украйна до Николаев или пристанището в Одеса. "Той инвестира всяко евро в бъдещето на компанията. При него човек можеше да е сигурен, че не отклонява пари, за да си осигури хубав живот", казва експерт от бранша, който е работил за чуждестранни банки в Украйна.

Легендарна е и прямотата на Вадатурский. През 2011 г., когато довереници на тогавашния проруски президент Виктор Янукович оказват натиск над него, а проправителствени бизнесмени заплашват да погълнат успешната му компания, той прави изнудването публично и се обръща за помощ към чуждестранни донори. Смелост, каквато рядко се срещаше по времето на президента Янукович.

Съпротива срещу Русия

Със същата решителност Олексий Вадатурский се противопостави на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и блокирането на черноморските пристанища. “Нибулон” започва да търси алтернативни маршрути за износ на украинско зърно. През април Вадатурский решава да изгради с партньори пристанище в Исмаил на делтата на река Дунав, за да изнася зърното по реката към Централна Европа или до румънското черноморско пристанище Констанца. Това стана много преди подписването на споразумението за износ с Русия, постигнато с международно посредничество. Олексий Вадатурский не доживя да види реализацията на тези амбициозни планове.

Mykolaiv got the worst shelling it ever had last night.



Oleksiy Vadaturskyi, Ukrainian agricultural businessman, owner of Nibulon grain trade company, and his wife died in the shelling.



Oleksiy was one of Ukraine's most successful entrepreneurs.



RIP#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/86q3rf0XM4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2022

Много хора в Киев подозират, че обстрелът на дома на Олексий Вадатурский е бил целенасочена руска атака. Смъртта му отстрани важен играч на световния селскостопански пазар, където се конкурират руското и украинското зърно. Трън в очите на Москва беше и ангажиментът на Вадатурский към украинската отбрана. През ноември 2021 г., няколко месеца преди руската инвазия, "Нибулон" подписа предварителен договор с френската корабостроителница ОСЕА. Целта беше в корабостроителницата в град Николаев да бъдат построени патрулни лодки за украинската брегова охрана в Черно море.

Преди войната Олексий Вадатурский беше малко известен извън селскостопанския сектор. Сега в Украйна той се слави като герой. За много хора той се превърна в модел за подражание - не само заради съпротивата си срещу руската инвазия, но и като бизнесмен с ясни отстоявани ценности.