Убиха журналист в Мексико, съпругата и дъщеря му са ранени

М ексикански репортер беше застрелян в сряда в обхванатия от насилие североизточен щат Тамаулипас - 12-ият убит журналист досега през особено кървавата за пресата в страната година.

Антонио де ла Крус, който е работил за вестник "Експресо", често е разобличавал предполагаеми корупционни действия на политици в публикациите си в социалните мрежи, предаде АФП.

Съпругата и дъщеря му са ранени при нападението, което е извършено, когато журналистът излиза от дома си в Сиудад Виктория.

