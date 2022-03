След разговор с Путин: Макрон смята, че "най-лошото тепърва предстои"

Ф ренският президент Еманюел Макрон смята, че "най-лошото тепърва предстои", каза Елисейският дворец след негов телефонен разговор днес с руския му колега Владимир Путин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

#BREAKING French President Macron believes 'worse is to come' in Ukraine after Putin call: aide pic.twitter.com/VFcfVvXMoH