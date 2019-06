С оставянето на изборите за Истанбул в миналото, няма насрочени избори за още четири години в Турция и това е чудесна възможност за страната да се съсредоточи върху вътрешните и външните си проблеми. Това пише за "Daily Sabah" Яхия Бостан, цитиран от БГНЕС.

Повторното гласуване за кмет на Истанбул приключи. Екрем Имамоглу спечели надпреварата.

Ердоган изгуби Истанбул за втори път

Вчерашните избори се състояха в атмосфера на най-голямо уважение към демократичните традиции на Турция и по отговорен начин. Хората от Истанбул изразиха предпочитанието си, а Бинали Йълдъръм, кандидатът на Народния съюз, поздрави противника си в телевизионно изявление.

С изборите зад гърба й Турция ще се съсредоточи върху истинските въпроси. Няма насрочени избори за още четири години. През този период страната ще трябва да се справи с редица важни проблеми.

Въпреки че американците смятат, че поръчките на системата за противовъздушна отбрана С-400 ще бъдат начело на дневния ред на Анкара, това не е така. Но все пак трябва да се отдели достатъчно внимание на това.

Great News: Erdogan's party loses once again in Istanbul re-run election that he demanded.



Not-Great News: Erdogan's Turkey still sits on the 19-nation UN committee that has the power to bar human rights groups from speaking in the United Nations.https://t.co/cNBJX29dd8