Скандална кралска визита в Испания: Фелипе VI се срещна с баща си Хуан Карлос

Б ившият испански крал Хуан Карлос се срещна със сина си, крал Фелипе Шести, по време на предизвикало полемика няколкодневно посещение в Испания - първото по рода си след почти двегодишно изгнание в Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Франс прес.

Бившият монарх пристигна в Испания в четвъртък вечерта с частен самолет от Абу Даби, прекара уикенда в автономната област Галисия и пристигна в Мадрид тази сутрин.

При пристигането си Хуан Карлос бе приветстван от журналисти и няколко десетки свои привърженици, събрали се пред кралския дворец "Сарсуела", официалната резиденция на настоящия крал Фелипе Шести. Бившият крал влезе в сградата малко след 10:00 ч. местно време, за да срещне със семейството си, а събитието бе определено като "частно" от двореца.

Това е първата среща на Хуан Карлос с Фелипе Шести, след като бившият крал бе принуден да замине в изгнание, след като срещу него бяха отправени обвинения за финансови нарушения. Освен със сина си, Хуан Карлос се видя още със съпругата на сегашния крал, кралица Летисия, и със своята съпруга кралица София, с която отдавна живеят разделени. Очаква се тази вечер той да отлети отново за Абу Даби.

