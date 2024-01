Икона на Йосиф Сталин бе премахната от най-голямата църква в Грузия

И кона, изобразяваща среща на съветския диктатор Йосиф Сталин с руска православна светица, беше премахната от най-голямата църква в Грузия.

Грузинската православна църква обяви, че иконата е била свалена, за да бъде променена, тъй като е имало недостатъчни доказателства, че "двамата някога са се срещали", съобщи Би Би Си.

Изобразяването на Йосиф Сталин в църквата предизвика обществен отзвук и иконата наскоро беше напръскана със синя боя в знак на протест от активист. Ръководителите на църквата и управляващата партия осъдиха действието.

Патриаршията каза в изявление миналата седмица, че иконите трябва да изобразяват "истински истории" и че изображението на Сталин трябва да бъде променено.

„Призоваваме дарителите на иконата да направят съответните промени в изображението; в противен случай ние ще го направим сами“, се казва в съобщението.

Много грузинци критикуваха Църквата за приемането на иконата, тъй като Сталин - който е роден в Грузия и като млад мъж е бил обучен за свещеник - извършва масова чистка на духовенството по време на своето управление.

Иконата, която беше поставена в катедралата "Света Троица" в столицата Тбилиси, изобразява сцени от живота на Света Матрона Московска, руска визионерка и лечителка от 20-ти век, канонизирана през 90-те години на миналия век.

На едната сцена може да се види руската светица да благославя Сталин.

Иконата беше дарена на църквата преди няколко месеца от антизападната националистическа партия "Алианс на патриотите", която е обвинявана в тесни връзки с Кремъл.

Но иконата стана известна едва този месец, след като бившият опозиционен политик Георгий Канделаки подчерта нейното присъствие. Оттогава темата предизвиква спорове.

Активистката Ната Перадзе публикува видео как хвърля яйца и боя по иконата, за да протестира срещу "възхвалата на тиранин".

„Чувствах, че трябва да направя нещо, няма да говоря за сталинския терор, всеки знае за него, но моето семейство и от двете страни пострада, а роднините ми изчезнаха“, каза тя.

Ултраконсервативната проруска група Alt-Info, която стоеше зад хомофобски атаки, превърнали се в насилие срещу журналисти през 2021 г., организира протести пред къщата на Перадзе и пред парламента.

Тя казва, че е получавала смъртни заплахи и сега се е укрила. Къщата й е под полицейска охрана.

Скандалът около иконата събуди национален дебат за наследството на съветския диктатор.

Управляващата партия "Грузинска мечта" осъди обезобразяването на иконата, но не коментира националния дебат за ролята на Сталин.

Лабораторията за изследване на съветското минало (Sovlab) заяви, че че реабилитацията на съветския диктатор се е ускорила в Русия на Путин и че Москва я е използвала като основа на информационна война, за да повлияе на грузинската общественост.

Sovlab проследи появата на 12 нови статуи на Сталин в цяла Грузия през последното десетилетие.

