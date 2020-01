Скандали във Венецуела, не допуснаха Гуайдо до сградата на парламента

Депутати от венецуелската опозиция заедно с Хуан Гуайдо проведоха заседание в сградата на местен вестник в Каракас, по време на което преизбраха Гуайдо за председател на парламента, предадоха световните агенции.

В заседанието участваха 100 народни избраници. След вота Гуайдо се закле пред Бог и венецуелския народ да спазва и да накара другите да спазват конституцията в качеството му на парламентарен председател и на временен президент на Венецуела.

До това заседание извън пределите на парламента се стигна, след като венецуелските сили за сигурност попречиха на Гуайдо и на депутати от опозицията, имаща мнозинство в парламента, да влязат в пленарната зала.

В отсъствието на Гуайдо там управляващите социалисти номинираха противник на Гуайдо от опозицията за парламентарен председател.

