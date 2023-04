Френска министърка се появи на корицата на еротично списание (СНИМКИ)

Ф ренската министърка на икономиката се снима за корицата на известно еротично списание. Марлен Шиапа е държавен секретар за социална и солидарна икономика и асоциативен живот на Франция от 2022 г. Тя е защитник на правата на жените и на ЛГБТИ общността, съобщи NOVA .

Фотосесията предизвика скандал във Франция, въпреки, че самата моделка не е много разголена. Тя обаче цели да привлече вниманието към интервю, публикувано в изданието.

