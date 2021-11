Порицаха британска депутатка, довела бебето си в парламента

Б ританската депутатка Стела Крийзи се появи в Камарата на общините на британския парламент (долната парламентарна камара) с тримесечното си бебе, което кърми, но беше порицана заради това.

Инцидентът породи нови дебати относно правата на народните избранички, които са станали майки, отбелязва Франс прес.

В Twitter парламентаристката от Лейбъристката партия показа снимка, на която се вижда официален имейл, който получила и в който ѝ се припомняло, че правилникът на Камарата на общините е бил актуализиран в началото на септември. Съгласно актуализацията депутат не можел да идва в парламента, придружаван от дете.

This morning I have written to @CommonsSpeaker seeking urgent clarification on whether or not babies are allowed in the Chamber after @stellacreasy was told they weren't and I was told they were.

See my letter below.

"Очевидно не мога да дойда тук с тримесечното си бебе, което е много добро и което спи, когато аз говоря в Камарата на общините", пише в Twitter Стела Крийзи.

"Както изглежда, майките не трябва нито да бъдат виждани, нито да бъдат чувани във всички парламенти", допълва тя.

Стела Крийзи припомня, че в актуализираните парламентарни правила обаче няма никакво правило, касаещо носенето на маски.

'Apparently it's a parliamentary faux pas to bring a child with you but we don't seem to have made a rule about wearing masks'

Във Великобритания от февруари министърките имат право на отпуск по майчинство, който се плаща и е шест месеца. Те имат право да бъдат замествани на поста си през този период. Преди това те трябваше да подадат оставка, ако родят. Депутатките, които не са членове на правителството, обаче не са замествани на поста си.

От 2019 г. те имат само възможността да делегират правото си на гласуване на друг парламентарист, ако се наложи.

Тази промяна бе въведена, след като бременната лейбъристка парламентаристка Тюлип Сидик трябваше да забави секциото си и да дойде на инвалидна количка, за да не пропусне важно гласуване за Брекзит.

Labour MP Stella Creasy criticises parliamentary rules after reminder over taking baby to debate

По повод случая с Крийзи британският вицепремиер Доминик Рааб каза:

"Ние трябва да се уверим, че нашата професия е адаптирана към 21 век и че тя позволява на родителите да жонглират между работата и времето, прекарано със семейството си. Но ръководството на Камарата на представителите трябва да вземе решение по този въпрос".

Рааб добави, че на него лично присъствието на бебе не би му попречило да си върши работата.