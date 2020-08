Депутатка с къса рокля взриви духовете в корейския парламент

Ю жнокорейска депутатка предизвика буря в общественото мнение, след като се появи на правителствено заседание в къса лятна рокля. Това доведе до спорове в обществото какво трябва да бъде облеклото на народните представители.

На снимки от заседанието се вижда как Рю Ходжонг пристига на заседанието с червена рокля на малки бели точки, чиято дължина е над коляното. В Южна Корея това облекло, особено в държавни учреждения, се счита за неприлично.

В Южна Корея отмениха затвора за изневяра

След като снимките на дамата, носеща и предпазна маска, попаднаха в интернет, недоволство заля социалните мрежи и депутатката бе подложена на унищожителни критики.

„Изглежда, сякаш е дошла да събере поръчките за алкохол на депутатите, парламентът да не е бар, скоро ще дойде да работи по бикини” - възмутиха се онлайн коментаторите.

Рю Ходжонг, която е най-младият член на южнокорейското Народно събрание, е на 27 години. Смята, че само чрез по-разчупено облекло ще промени традицията да се носят официални дрехи.

Защо мустакът на посланика на САЩ в Южна Корея стана обект на критики

„На всяка сесия повечето от депутатите - а това са мъже на средна възраст - са облечени в костюми и вратовръзки. Исках да ги разчупя”, обясни Рю.

Тя посочи, че авторитетът на парламента не се основава на дрехите, и обеща да продължи да експериментира с тоалети.

Партията на справедливостта, чийто член е Рю Ходжонг, изрази съжаление, че жена-политик се оценява не по нейните резултати, а по външния ѝ вид.

Justice Party Rep. Ryu Ho-jeong @ryuhojeong92 - the youngest lawmaker ever to serve in Korea - wore a red dress to the National Assembly’s plenary session, sparking controversy over the unspoken dress code in the legislative body @echung03 @JoongAngDaily https://t.co/4bVW46vGIk