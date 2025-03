Силно земетресение разтърси Мианмар, паника в Банкок

С илно земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер удари Мианмар, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ) в петък, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Стотици хора излязоха по уилиците от сградите в тайландската столица Банкок

след трусовете.

Според Геологически топографски институт на САЩ трусът е бил със сила 7,7 по скалата на Рихтер и е ударило в 12:50 ч. местно време. Било е

последвано от вторично земетресение със сила 6,4 по скалата на Рихтер

около 12 минути по-късно, пише Си Ен Ен (CNN).

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.



Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors. #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/qgRHQ7ltjl