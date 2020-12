Силна снежна буря в САЩ, "сняг, колкото през цялата минала зима"

М ощна снежна буря обхваща североизточната част на САЩ, с предупреждения за 14 щата, което ще засегне над 60 милиона души, съобщи Би Би Си.

Националната метеорологична служба (NWS) предупреди за "опасни, ако не и невъзможни условия за пътуване и изолирани сривове на захранването с ток" в най-засегнатите райони. Някои райони ще видят повече сняг „само при един валеж, отколкото през цялата минала зима“, предупредиха от NWS.

Двама души загинаха при катастрофа с участието на десетки автомобили в централната част на Пенсилвания.

Длъжностни лица казват, че не очакват бурята да наруши разпространението на ваксината за COVID-19, започнало в САЩ в понеделник. Има обаче съобщения за временно затваряне на някои центрове за тестване на коронавирус в няколко щата.

Storm on the hill. @AFP photographer Andrew Caballero-Reynolds captures a snow storm enveloping the US Capitol in Washington, DC pic.twitter.com/Gf4NU92kFe

Властите в щатите по източното крайбрежие предпазни мерки. Присъственото обучение в училищата в Ню Йорк днес се отменя, съобщи в Туитър кметът на мегаполиса Бил де Блазио. В съседния щат Кънектикът, губернаторът Нед Ламонт препоръча на местните жители да се въздържат от пътувания. В Пенсилвания и Ню Джърси бе обявена извънредна метеорологична ситуация.

Watch the moment a truck slides and smashes into an emergency medical technician's vehicle in Collier Township, Pennsylvania during Wednesday's snowstorm https://t.co/rmHkhmWqm3 pic.twitter.com/ZEJ9NpOMGA

В съседна Канада, шестима рибари са в неизвестност от вторник, предаде Франс прес. Те изчезнали при корабокрушение край източната провинция Нова Скотия при неблагоприятно условия във вторник. Операцията по издирването им е прекратена.

Yesterday’s winter storm #Gail saw the region’s highest snowfall totals in a decade, with accumulation around 10" at PIT! Crews have been working to maintain safe and efficient operations through this morning and are preparing for a potential snow shower this afternoon. pic.twitter.com/iiuS7jRReq