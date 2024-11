Силите на Путин са атакувани в Сирия

Р уските сили са изправени пред атака в Сирия, тъй като в сряда бунтовнически групировки започнаха широкомащабна военна операция в столицата Алепо, съобщи Ройтерс.

Коалицията от сирийски опозиционни групи, водена от организацията “Хаят Тахрир аш Шам”, заяви, че нападението - което се е случило в най-малко 10 района - е в отговор на засилените удари на Русия и сирийските военновъздушни сили срещу цивилни в град Идлиб. Те също така заявиха, че целта им е била да предотвратят нападенията на сирийската армия, която според съобщенията е струпвала войски на фронтовата линия с бунтовниците.

Руските войски са разположени в Сирия, откакто започнаха интервенция по време на гражданската война в страната през 2015 г. в подкрепа на правителството на сирийския президент Башар Асад, докато Турция подкрепя бунтовническите групировки, съобщава Al Jazeera.

