Ще има ли редовно правителство Белгия

П реговорите за съставяне на следващото федерално правителство на Белгия навлизат в заключителна фаза тази сутрин, съобщават местни медии. Преговорите започнаха след изборите през юни миналата година и неколкократно бяха прекъсвани заради спорове в бъдещата коалиция.

Предвижда се по-късно днес или утре мандатоносителят Барт де Вевер да бъде приет от крал Филип и да съобщи дали е постигнато съгласие по цялостната управленска програма, или подава оставка. При неуспех кралят може да упълномощи друг да се опита да състави коалиция, макар неотдавнашно проучване на общественото мнение да показа, че в подобен случай повечето белгийци биха предпочели нови избори.

