Шокираща атака: Видра завлече дете под водата

Р ечна видра нападна дете в яхтено пристанище в щата Вашингтон този четвъртък в рядка атака, която шокира местните власти, съобщи Вашингтонският отдел за риба и дива природа.

Детето е стояло близо до ръба на пристанището в Бремертън Марина в окръг Китсап, когато видрата го завлича под водата.

Миг по-късно видрата изплува отново и майката успя да спаси детето си от водата. Но животното продължи да атакува, хапейки ръката на майката, предаде агенцията за риба и дива природа.

Видрата продължи да преследва семейството, докато се опитваха да избягат от пристанището.

