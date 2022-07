Лондон: Русия трябва да понесе цялата отговорност за това

"Шокирана съм да чуя съобщенията за смъртта на британския хуманитарен работник Пол Юри, докато е бил задържан от проруските сепаратисти в Украйна. Русия трябва да понесе цялата отговорност за това. Руското правителство и неговите подчинени продължават да извършват зверства. Виновните ще бъдат подведени под отговорност."

Това заяви британският министър на външните работи Лиз Тръс и добави, че е извикала руския посланик в Лондон Андрей Келин.

Плененият през април британец Пол Юри, чиято смърт беше оповестена днес от проруските сепаратисти в Донбас, е бил хуманитарен работник, съобщи Чуждестранният легион за отбрана на Украйна, в който са приемани доброволци от други държави.

Бивш британски войник загина като герой в Украйна

"Натъжени сме от съобщението за кончината на Юри. Той не е воювал в Украйна. Той беше служител на хуманитарна организация", обяви пресслужбата на Чуждестранния легион, цитирана от БТА.

В своето съобщение, че задържаният е починал на 10 юли, сепаратистките власти твърдят, че Пол Юри е "ръководил военни операции, осъществявал е набиране и обучение на наемници за въоръжени украински банди".

"Президиум нетуърк", хуманитарна група с нестопанска цел, обяви на 29 април, че двама нейни хуманитарни работници - Пол Юри и Дилън Хийли, са задържани от руската армия в Южна Украйна, докато са се опитвали да евакуират жена и две деца.

Осъдиха на смърт военнопленници в ДНР

Майката на Пол Юри посочи, че синът ѝ е на хуманитарна мисия в Украйна и страда от диабет, заради което е има нужда от инсулин.

Родом от Северна Англия, Пол Юри е описан от "Президиум нетуърк" като предприемач, прекарал преди това осем години в Афганистан, докато Дилън Хийли е работил в хотелска верига във Великобритания.

Paul Urey is believed to have died five days ago "due to sickness", according to information from the Foreign Office https://t.co/3VpiegAwPu