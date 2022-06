Бивш британски войник загина като герой в Украйна

Б ивш британски войник беше убит, биейки се за украинските въоръжени сили, съобщи семейството му.

Джордан Гатли, който напуснал британската армия и отпътувал за Украйна, беше описан като "герой" от баща му Дийн в социалните медии, съобщава Би Би Си.

Украйна призна тежки загуби във войната с Русия

Войникът е загинал в битката за източния град Северодонецк, където през последните дни се водят интензивни боеве.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство обяви, че "подкрепя семейството на британеца, починал в Украйна".

Бащата посочи, че синът му е помагал в обучението на украинските войници. Той добави, че Джордан е бил прострелян смъртоносно на фронтовата линия, докато е защитавал Северодонецк, като семейството е било информирано за смъртта му в петък.

Войникът е отишъл в Украйна, за да помогне "след внимателно обмисляне". Неговите украински колеги са го хвалели за експертните му знания, професионализма и бойните му умения.

Близките на пленен от Русия британец с емоционален призив

"Джордан и неговият екип бяха толкова горди от работата, която вършеха и той често ми казваше, че мисиите, които изпълняват, са опасни, но необходими", посочва бащата на Гатли и добавя: "Той наистина беше герой и завинаги ще остане в сърцата ни".

Джордан Гатли е служил в британската армия като стрелец в базирания в Единбург трети батальон и е бил освободен през март, преди да замине за Украйна.

