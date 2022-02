Шефът на CNN Джеф Зукър подава оставка заради връзка с колежка

П резидентът на американската телевизия CNN Джеф Зукър обяви, че подава оставка, предадоха световните агенции. Причината е, че е скрил от ръководството, че има връзка със своя колежка, предаде БТА.

Зукър призна, че е допуснал грешка, като не е обявил открито,

че има връзка с директорката по маркетинга на телевизията. Връзката е била по взаимно съгласие. Зукър, който е на 56 години, беше начело на CNN от 2013 г.

Breaking News: Jeff Zucker resigned as the president of CNN, writing in a memo that he had failed to disclose a romantic relationship with another senior executive at the company. The relationship came up during the network’s investigation into Chris Cuomo.https://t.co/ksaYyL7SwX