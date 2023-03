Руски дипломат бе изгонен от Естония заради пропаганда

Е стонското външно министерство каза, че е решило да изгони дипломат на Русия от руското посолство в Талин, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Според ведомството решението за изгонване на дипломата е взето заради действия, „подкопаващи сигурността и конституционния ред“ в Естония.

