СЗО: Геномните технологии ще играят все по-голяма роля в здравеопазването

Г лавният учен на Световната здравна организация Сумия Сваминатан смята, че в бъдеще в опазването на човешкото здраве геномните технологии ще имат все по-важна роля, предаде ТАСС.

"Ясно е, че ще има много иновации, включително и такива, каквито сега не можем да си представим", каза Сваминатан в предаването "Наука в пет минути", линк към което СЗО публикува в акаунта си в Туитър. Тя подчерта, че геномните технологии ще имат все по-важна роля в предотвратяване и лечение на заболяванията, както и за проследяване на патогените.

