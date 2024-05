По време на предизборно събитие: Сцена се срути в Мексико, има жертви и много ранени

П етима души загинаха, а около 50 други са ранени, след като се срути сцена на предизборно събитие на мексиканската партия „Гражданско движение“ в северозападния щат Нуево Леон, съобщи губернаторът на щата Самуел Гарсия, цитиран от Ройтерс.

Директорът на Мексиканския институт за социална сигурност написа в социалните мрежи, че в местни клиники е оказана медицинска помощ на десетки хора.

Кандидатът за президент на центристкото „Гражданско движение“ Хорхе Алварес Майнес уточни в социалните мрежи, че силен порив на вятъра е съборил сцената в град Сан Педро Гарса Гарсия, който се намира близо до индустриалния хъб Монтерей.

