САЩ взривиха индианско гробище за стената на Тръмп

С троителните екипи, които издигат стената, обещана от Доналд Тръмп по границата с Мексико, взривиха индианско гробище в район, класифициран от ЮНЕСКО като биосфера с международно значение, пише Би Би Си.

"Правителството на САЩ не се е допитало до племето Тохоно О'одам, чието гробище са взривили", казва конгресмена Раул Грихалва.

Природозащитници алармираха също така, че освен щети по културното наследство на индианците, строежът заплашва и подземните води в района, които са ключови за оцеляването на местните животински видове в отдалечения пустинен район западно от град Тусон.

Строителите казват, че имат проект и заповеди за 60-километрова преграда, висока 9 метра.

This is the top of "Monument Hill," a sacred site to multiple tribes, that @DHSgov is dynamiting right now to build the #borderwall. It's part of the historic homeland of the O'odham. Apache are buried here. Trump waived the Native American Graves Protection Act to allow this. pic.twitter.com/NsFeLZTaMH