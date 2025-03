САЩ: Русия и Украйна се съгласиха да не атакуват търговски кораби в Черно море

П о време на преговорите, които приключиха на 25 март в Саудитска Арабия, с Русия и Украйна е договорено поотделно да избягват удари по търговски кораби в Черно море, съобщиха от Белият дом.

САЩ обявиха, че всяка от страните „се е съгласила да осигури безопасно корабоплаване, да спре използването на сила и да предотврати използването на търговски кораби за военни цели в Черно море“. Изявлението е цитирано и от ТАСС.

Позицията на Русия след преговорите със САЩ за Украйна

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров потвърди, че темата е била обсъждана между руската и американската делегации в Саудитска Арабия, като посочи, че Русия е поискала допълнителни гаранции от САЩ.

"Съединените щати и Украйна се съгласиха, че САЩ остават ангажирани да помогнат за постигането на размяна на военнопленници, освобождаване на задържаните цивилни и връщане на насилствено прехвърлени украински деца", посочват още от Белия дом.

"САЩ и Украйна се споразумяха да разработят мерки за прилагане на споразумението на президента Тръмп и президента Зеленски за забрана на удари срещу енергийни съоръжения на Русия и Украйна", отчитат от Белия дом.

"САЩ и Украйна приветстват посредничеството на трети страни с оглед на подкрепа за изпълнението на енергийните и морските споразумения. САЩ и Украйна ще продължат да работят за постигане на траен и траен мир", заявяват от Белия дом.

Русия иска ООН да участва в преговорите за Украйна

Украйна и Съединените щати проведоха двустранни технически консултации в Рияд, фокусирани върху сигурността на енергетиката и критичната инфраструктура, безопасното корабоплаване в Черно море и освобождаването и връщането на нашите затворници и деца от Русия, потвърди в X украинският министър на отбраната Рустем Умеров.

"Изпълнявайки нареждането на президента на Украйна, ние продължаваме да работим за установяване на справедлив мир и гарантиране на сигурността на нашата страна. Тази среща е логично продължение на успешните консултации със Съединените щати в Джеда. Никой не иска справедлив мир повече от украинците и нашата позиция остава честна, прозрачна и последователна", посочи Умеров.

"Всяка от страните се съгласи да осигури безопасно корабоплаване, да спре използването на сила и да предотврати използването на търговски кораби за военни цели в Черно море", потвърди Умеров.

"Украинската страна подчертава, че всяко движение на руски военни кораби извън източната част на Черно море ще представлява нарушение на духа на това споразумение, ще се счита за нарушение на ангажимента за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море и заплаха за националната сигурност на Украйна. В този случай Украйна ще има пълното право да упражни правото си на самоотбрана", посочи Умеров.

"Всяка от страните се съгласи да разработи мерки за изпълнение на споразумението за забрана на удари срещу енергийни съоръжения на Украйна и Русия. Всяка от страните приветства посредничеството на трети държави с оглед подпомагане на изпълнението на енергийните и морските споразумения. Всяка от страните ще продължи да работи за постигане на траен мир", отчете Умеров.

"По отношение на Украйна САЩ потвърдиха подкрепата си за подпомагане на размяната на военнопленници, освобождаването на цивилни задържани и връщането на насилствено преместени украински деца. За ефективното прилагане на договореностите е важно възможно най-скоро да се проведат допълнителни технически консултации, за да се договорят всички детайли и технически аспекти на изпълнението, наблюдението и контрола на договореностите", добави Умеров.

