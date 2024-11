САЩ реагираха на изненадващия избор на Тръмп за Пентагона

И зненадващият избор на преизбрания Доналд Тръмп за Пийт Хегсет, водещ на Fox News и консервативен коментатор, за шеф на Пентагона остави Вашингтон шокиран.

(Във видеото: Тръмп продължава да избира членовете на екипа си)

Мнозина очакваха Тръмп да избере опитен депутат или експерт по отбраната, но номинацията на Хегсет предизвика критики от служители на националната сигурност и анализатори, които поставят под въпрос неговите квалификации за такава ключова роля в американското правителство.

Ерик Еделман, бивш политически служител на Пентагона по време на администрацията на Буш, заяви, че Тръмп цени верността на служители и партньори преди всичко, като подчерта:

“[Тръмп] придава най-висока стойност на лоялността.” Подкрепата на Хегсет за Тръмп в телевизионни предавания изглежда е надделяла над опит в отбраната.

Лобист от отбранителната индустрия направо попита: “Кой, по дяволите, е този човек?”, изразявайки разочарование от липсата на по-опитен кандидат.

Изборът на Хегсет породи опасения, че Тръмп може да назначи лоялен привърженик в Пентагона, който безпрекословно ще изпълнява неговата политика. Критиците се опасяват, че това може да доведе до бързо и разделящо преразглеждане на политиките на Пентагона, включително отмяна на либералните политики от администрацията на Байдън. По-ранни действия на Тръмп, като изтегляне на американските войски от Германия, показаха готовността му да оспори приоритетите на Пентагона.

Групи на ветерани също се противопоставиха на Хегсет, особено на фона на предишната му роля в организации като Concerned Veterans for America, която се застъпва за приватизация на здравеопазването за ветерани. Пол Рикхоф, основател на Independent Veterans of America, го нарече “несъмнено най-малко квалифицираният кандидат за Секретар по отбраната в американската история” и “най-явно политически.” Той добави, че е очаквал Хегсет да бъде избран за различна роля, например за началник на кабинета или прессекретар.

Хегсет е известен със своето медийно присъствие и политическа активност, включително в конфликти, свързани с намесата на Тръмп в дела за военно правосъдие. Той е и открит критик на програмите за расово разнообразие и приемственост, които според него отслабват отбраната на САЩ. “Най-тъпата фраза на планетата Земя в армията е нашето разнообразие е нашата сила,” каза той в подкаст този месец. В друго интервю Хегсет се застъпи за премахване на военни лидери, участващи в тези програми, заявявайки: “Първо, трябва да уволните председателя на Обединените началници,” и “всеки генерал, който е участвал... трябва да си отиде.”

Очаква се изслушването му за потвърждение да бъде спорно, като членовете на комисията по въоръжените сили на Сената ще го поставят под въпрос. Някои, като сенатор Майк Роундс (R-S.D.), са заявили, че ще дадат шанс на Хегсет, отбелязвайки: “Искам да науча повече за неговия произход и подхода му към тези въпроси.”

Въпреки това, конгресменът Адам Смит, най-голямата опозиция в комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, изрази загриженост относно липсата на опит на Хегсет в отбранителната политика. “Признавам, че не знаех кой е той до преди 20 минути”, каза Смит, добавяйки, че Хегсет изглежда няма “никакъв опит в политиката на DOD (Департамент на отбраната на САЩ).”

Някои републиканци обаче подкрепят избора. Майк Уолц похвали потенциала на Хегсет за реформа, като заяви: “Пентагонът се нуждае от истинска реформа и те получават лидер, който има смелостта да я осъществи.”

Хегсет е възпитаник на Принстън и ветеран от Националната гвардия на армията, служил в Ирак и Афганистан, като е получил две бронзови звезди за военната си служба. Въпреки своето военно минало, експерти като Макс Бергман, бивш служител в администрацията на Обама, изразиха изненада, като заявиха: “Ето защо искате Сенатът внимателно да проучи номинациите, за да гарантира, че този човек всъщност е квалифициран.”

Бившият представител на Републиканската партия Адам Кинзингер, отявлен критик на Тръмп, нарече избора “най-смешното предвидимо и глупаво нещо.”

Назначаването подчертава продължаващото предпочитание на Тръмп към лоялисти пред опитни политици, подготвяйки сцената за спорен процес на потвърждение и поставяйки важни въпроси за бъдещата посока на отбранителната политика на САЩ.

