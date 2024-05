САЩ обвиняват Русия, че е използвала военен химически арсенал в Украйна

Д ържавният департамент на САЩ обвини Русия, че е използвала химическото оръжие хлорпикрин срещу украинските сили в нарушение на Конвенцията за забрана на химическите оръжия (КЗХО), предадоха Ройтерс и Франс прес.

Освен това Русия използва средства за борба с безредиците като "метод за водене на война в Украйна, също в нарушение на конвенцията", допълва американската дипломация.

"Използването на тези химикали не е изолиран случай и вероятно е мотивирано от желанието на руските сили да изместят украинските сили от укрепени позиции и да постигнат тактически напредък на бойното поле", според Държавния департамент.

Вчера Вашингтон обяви нова вълна от санкции, насочени срещу руски и чуждестранни компании и физически лица, обвинени в участие във военните усилия на Русия за нахлуване в Украйна. Освен руски отбранителни компании и китайски юридически лица, санкциите засягат и няколко изследователски звена и компании, участващи в руските програми за химически и биологични оръжия.

US Accuses Russia Of Using 'Chemical Weapons' Against Ukrainian Forces#RussiaUkraineWar #ChemicalWeapons #US https://t.co/tLq6luCRQd