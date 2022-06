В САЩ застреляха избягал затворник, убил петчленно семейство

З атворник, излежаващ доживотна присъда, който на 12 май е нападнал шофьора на затворнически автобус в американския щат Тексас, вчера е бил застрелян, след като е убил петчленно семейство в хижа в провинцията и е откраднал камиона им, съобщи говорител на службата за изпълнение на наказанията, цитиран от Асошиейтед прес.

Четиридесет и шест годишният Гонсало Лопес е убит в престрелка със силите на реда в окръг Атаскоса.

#BREAKING - The Texas Department of Criminal Justice confirms they believe convicted murderer Gonzalo Lopez, 46, has killed five more people, three of which are children since escaping from custody May 12. https://t.co/ci4kkQHQly