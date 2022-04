Руските сили плениха британец, сражавал се за украинската армия

Б ританец, сражавал се на страната на украинската армия, беше пленен от руските сили, а майка му поиска във вестник "Дейли телеграф" той да бъде третиран "хуманно" и да бъде освободен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Руската обществена телевизия излъчи снощи снимки, на които се вижда млад мъж с белезници и рана на челото,

твърдейки, че това е Ейдан Аслин. Майка му Анг Уд потвърди пред "Дейли телеграф", който посвети няколко статии на 28-годишния британец, включително преди началото на руската инвазия в Украйна, че това наистина е нейният син. Последният има характерна татуировка.

"I love my son, he is my hero - they put up one hell of a fight."https://t.co/8JbPZ4oaJw