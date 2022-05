Руски удар в Североизточна Украйна уби трима, множество са ранени

Р уски въздушен удар срещу град Новгород-Северский в Североизточна Украйна отне живота тази нощ на най-малко трима души. Ранените са 12. Това съобщиха за Франс прес местните спасителни служби.

Ударът е бил извършен малко след полунощ, вероятно от изтребител Су-30СМ, заяви в комюнике украинската армия.

Руснаците „удариха критични инфраструктури, включително училища. Повредени са също така административни и жилищни сгради“, съобщи по-рано днес губернаторът на Черниговска област Вячеслав Чаус. Той придружи съобщението си със снимки, на които се виждат изцяло разрушени сгради, опожарени коли и пушек, виещ се над развалините.

🏫The invaders hit schools in Novhorod-Siverskyi. There are killed people, as the Head of the #Chernihiv Oblast Military Administration, Vyacheslav Chaus, announced. pic.twitter.com/LDQp1VzRdN