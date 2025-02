Руски петролен танкер е заседнал в Балтийско море

Т ежко натоварен руски петролен танкер е заседнал днес в териториалните води на страната в Балтийско море, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Това е поредният инцидет с руски плавателен съд.

Танкерът „Коала“ превозва 130 000 тона мазут, пише рускоезичният канал „База“ в социалната мрежа „Телеграм“, който има тесни връзки с руските служби за сигурност.

„Според нашите източници е имало няколко експлозии в машинното отделение, след което корабът се е напълнил с вода“, се допълва в публикацията.

Russian Media:

Full Oil Tanker Sinking in Baltic Sea

– Coast Guard Monitoring Situation According to Russian media, three explosions were heard in the ship's engine room.



Laukaansuu is located near the Gulf of Finland in the Leningrad region.

..THIS IS A BIG DISASTER ..

Feb 9 pic.twitter.com/rqqCQWVWvq — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) February 9, 2025

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко по-късно потвърди за инцидент в района. Машинното отделение на танкера е било повредено при стартирането на двигателите, каза служителят.

Инцидентът е станал близо до пристанището Уст Луга, на около 150 километра западно от Санкт Петербург. Съобщава се, че всички 24 членове на екипажа са успелида слязат безопасно на сушата.

Another russian ship - more oil.

Is a major environmental catastrophe now looming in the Baltic Sea?



The russians will definitely not tell us the truth. https://t.co/elaLPlgZKD — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 9, 2025

Докато „База“ твърди, че кърмата на танкера е заседнала, Дрозденко каза, че съдът е успял да акостира на кея, без да изтече мазут във водата.

Корабът официално плава под флага на Антигуа и Барбуда. Не е ясно дали той също принадлежи към така наречения сенчест флот на Русия, който страната използва, за да заобиколи международните санкции върху износа на петрол, отбелязва ДПА.

Russian media: A full oil tanker damaged off the port of Ust-Luga in the Baltic Sea



According to the russian media, three explosions were heard from the ships engine room, after which the crew was evacuated.



Finnish border guard has started surveillance flights to detect spills pic.twitter.com/l3AqRez2h5 — Tomi 🇺🇦🇫🇮🇪🇺 (@TallbarFIN) February 9, 2025

Междувременно бе съобщено, че друг танкер е заседнал в руския Далечен изток. Според новинарската агенция Интерфакс става въпрос за китайски кораб, засегнат от буря близо до руския остров Сахалин.

Властите се подготвят за възможно изпомпване на част от товара на борда на танкера, за който се твърди, че превозва мазут, както и въглища.

В средата на декември два руски танкера, превозващи хиляди тонове мазут, потънаха в Черно море, причинявайки големи разливи в морето и по бреговата линия.

Според еколози екологичните щети в Керченския пролив, който разделя Русия от Крим, ще останат още дълги години.

* Във видеото: Финландските власти инспектират петролния танкер, заподозрян в саботаж в Балтийско море

