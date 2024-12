Русия: Сирийците трябва да определят сами бъдещето на страната си

С ирийците трябва да определят сами бъдещето на страната си, каза руското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс.

В изявление, публикувано снощи, то призова в Сирия да бъде съставено "приобщаващо правителство", което да взема предвид интересите на различните етнически и религиозни общности в страната. Руското външно министерство добави, че следи внимателно обстановката в Сирия - повече от седмица след като подкрепяна от Турция коалиция от бунтовнически и джихадистки групировки свали от власт президента Башар ал Асад.

Russia says Syrians must decide future of their country https://t.co/v5gcNBAdIz