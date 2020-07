Русия обвини журналист в държавна измяна, продавал тайни на НАТО

В Москва е задържан съветникът на началника на руската космическа агенция "Роскосмос" и бивш кореспондент на "Коммерсант" и "Ведомости" Иван Сафронов. Повдигнато му е обвинение за държавна измяна.

Сафронов е изпълнявал задачи на една от спецслужбите на НАТО и е събирал и предавал информация за военно.техническото сътрудничество, отбраната и сигурността на Русия, предствляваща държавна тайна, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСС).

Задържането на Иван Сафронов, бивш журналист, специализиран в теми като отбрана, военнопромишлен комплекс и космическа индустрия, не е свързано с работата му на съветник на генералния директор Дмитрий Рогозин, се каза в комюнике "Роскосмос". Той е постъпил на работа в агенцията като медиен съветник през май т.г. Не е имал достъп до секретна информация, казва Рогозин.

В Русия: осъдиха журналистка за оправдаване на тероризъм

През 2019 г. "Комерсант" е изтрил негова статия след обвинения, че е разкрил държавни тайни. Тя се отнасяла за намеренията на Русия да достави модерни изтребители на Египет, пише Франс прес. Сафронов е уволнен от "Комерсант" през май 2019 г., заедно с друг журналист, след статия, в която се твърди, че председателката на горната камара на парламента Валентина Матвиенко, много влиятелна личност и смятана за близка до Владимир Путин, може да подаде оставка от поста си.

Russia detains ex-journalist, accusing him of passing secrets to West https://t.co/1IBiygJom7 pic.twitter.com/PftPF3TczM