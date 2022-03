Русия конфискува самолети на чуждестранни собственици

Р усия конфискува стотици търговски самолети, собственост на американски и европейски лизингови компании - допълнителен знак за предизвикателствата, пред които е изправена авиоиндустрията в страната поради санкциите след нейното нахлуване в Украйна, съобщават от CNN.

Президентът Владимир Путин подписа закон като част от антисанкционните мерки на правителството, който ще позволи на руските авиокомпании да регистрират самолети, наети от чужди компании в Русия, където ще им бъдат издавани местни сертификати за летателна годност, според изявление на Кремъл.

Законопроектът ще даде възможност на руските авиокомпании да запазят своите чуждестранни наети самолети и да експлоатират самолетите по вътрешни маршрути, като същевременно така ще е по-трудно за чуждестранните компании да си върнат самолетите без одобрението на руското правителство.

Санкциите на САЩ и Европа, наложени на Русия, изискват от лизинговите компании да върнат всички самолети, които са наели на руски авиокомпании до края на месеца.

Западни производители на самолети като Airbus (EADSF) и Boeing (BA) вече прекъснаха достъпа на руските авиокомпании до резервните части, от които се нуждаят, за да поддържат и безопасно да управляват самолетите си. Руските авиокомпании оперират с 305 самолета Airbus и 332 самолета Boeing, според данни, предоставени от фирмата за авиационни анализи Cirium.

