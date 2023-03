Русия изстреля свръхзвукови противокорабни ракети по тренировъчна цел в Японско море

Р уският военноморски флот изстреля свръхзвукови противокорабни ракети по тренировъчна цел в Японско море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Виждаме само върха на айсберга": Руската рулетка между Путин, Байдън и Си

Latest update today on #Russian navy cruise missile activity in Sea of Japan https://t.co/ijss3OhVRP