Румъния обяви епидемия от морбили

М инистерството на здравеопазването на Румъния обяви епидемия от дребна шарка (морбили) на национално равнище, за да направи възможна ваксинацията на деца на възраст между девет и 11 месеца, както и на неваксинираните, на фона на тревожно нарастване на случаите на морбили и големия брой хоспитализации на заразени деца в педиатричните и инфекциозните болници, предаде агенция Аджерпрес.

В момента са регистрирани близо 2000 случая на дребна шарка в национален мащаб в 29 окръга, уточни министерството на здравеопазването в прессъобщение до Аджерпрес.

Съвместно със семейните лекари, министерството ще организира също информационна кампания сред родителите за програмата за ваксинация.

Дребната шарка (морбили) е инфекциозно заболяване, което се предава лесно сред неваксинирани деца, а понякога протичането на болестта е тежко и предизвиква усложнения, посочва министерството на здравеопазването и допълва, че ваксинационното покритие срещу морбили с първа доза е 78 процента на национално равнище, а с втора доза – 62 на сто.

#Measles can be a serious infection that can lead to complications, especially in young children & those with weakened immune systems. Measles spreads easily but it is preventable. Make sure you & your loved ones are up to date with your #MMR jabs or catch up on any missed jabs. pic.twitter.com/bFZXf6VWtg