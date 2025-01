Розовият щит срещу огъня: Как необичаен прах помага в битката с пожарите в Лос Анджелис (СНИМКИ)

Д окато екипажите се борят с разрушителните горски пожари в Южна Калифорния, кадри показват въздушни танкери, пускащи червени и розови облаци от огнеупорен прах над предградията на Лос Анджелис. Тази впечатляваща гледка се дължи на широко използвания продукт Phos-Chek, който играе ключова роля в овладяването на пламъците.

Огнеупорният материал, разработен от компанията Perimeter и използван в САЩ от 1963 г., е най-широко прилаганият продукт за борба с пожари в света, според доклад от 2022 г. Покрива алеи, покриви и автомобили в районите, засегнати от пожарите, като същевременно предотвратява разпространението на огъня.

Perimeter препоръчва прахът да се почиства възможно най-скоро, тъй като изсъхването му затруднява отстраняването.

Phos-Chek се състои от 80% вода, 14% соли (подобни на тези в торовете), 6% оцветители и инхибитори на корозията. Яркият му цвят служи като визуален ориентир за пилоти и пожарникари, като избледнява до по-неутрални нюанси след няколко дни излагане на слънчева светлина.

Огнеупорният продукт се прилага върху растителност и земя, уязвими на пожарите, като забавя разпространението на пламъците чрез охлаждане и изчерпване на кислорода. Според Службата по горите на САЩ, солите в продукта променят начина на изгаряне на горивата, което спомага за овладяване на огъня.

Въпреки ефективността си, използването на забавители на огъня е спорно. През 2022 г. организацията Forest Service Employees for Environmental Ethics заведе дело срещу Службата по горите на САЩ, твърдейки, че продуктът замърсява водоизточници и вреди на дивата природа. Въпреки съдебното решение, което призна този риск, използването на Phos-Chek продължава с необходимите екологични ограничения.

#TheLegalSAInternational



The Forest Service Employees for Environmental Ethics group in the U.S. is threatening to sue the California government for the use of the Phos-Chek fire retardant.



The group says the retardant kills fish and is ineffective. #LosAngelesFire pic.twitter.com/IIZ3uIHs4d