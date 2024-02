Романтични измами: "Не рискувайте всичко, за да напълните нечий джоб"

И змамници започнаха да принуждават жертвите си да предявяват фалшиви застрахователни претенции, предупредиха експерти. Бюрото за застрахователни измами (IFB) издаде предупреждението тази седмица след съобщения за жертви, принудени да сключат фалшиви застрахователни полици и да заведат неверни претенции, в резултат на което престъпниците прибират изплащането.

Измамниците започват с малки искове, които се увеличават с течение на времето, хващайки жертвите в криминален цикъл на финансиране. Ако бъдат заловени, застрахователните измами са тежко престъпление, при което нарушителите могат да бъдат вписани в Регистъра за застрахователни измами (IFR) за пет години.

IFR следи известни измамници и застрахователите го преглеждат, когато издават нови полици. След това застрахователите имат избор да увеличат премиите поради повишен риск или да откажат изцяло застраховката. Разследвания разкриват, че този тип измами често са част от други, още по-тежки престъпления, допълват от IFB.

„Да бъдеш осъден за застрахователна измама може да има последици, променящи живота. Не рискувайте всичко, за да напълните нечий джоб“, предупреждава Шели Комб от IFB.

