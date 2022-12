Риана с първа номинация за "Златен глобус"

Р иана празнува първата си номинация за "Златен глобус".

Congratulations to Tems, Rihanna, Ryan Coogler and Ludwig Göransson for their Golden Globe Nomination for Best Original Song! #WakandaForever #GoldenGlobes pic.twitter.com/qKV6sPGFs2

Звездата е номинирана в категорията за най-добра оригинална песен към филма "Черната пантера: Уаканда завинаги“. Песента се казва "Lift me up" и вече е любима на феновете.

Емблематичната певица, която отбеляза дългоочакваното си завръщане в света на музиката, е изключително развълнувана от номинацията.

Песента „Life Me Up“ е написана от Риана, Райън Куглър, който е режисьор и сценарист на "Черната пантера: Уаканда завинаги“ и Лудвиг Гьорансон, автор на музиката към филма.

Феновете на Риана също отпразнуваха голямото постижение в кариерата на певицата с множество реакции в социалните мрежи.

„Тя заслужава да спечели всички награди, за които е номинирана!", коментира потребител на Twitter.

Друг последовател добави: "Lift Me Up“ трябва да спечели наградата за най-добра песен. Тази песен може да разплаче всеки."

Риана ще се състезава с Лейди Гага и Тейлър Суифт, които са номинирани в същата категория.

3 of the biggest stars in the pop pantheon — Taylor Swift, Rihanna, and Lady Gaga — will be competing against each other not at the Grammys next year, but at the #GoldenGlobes, for Best Original Song. https://t.co/O7e2gFSqCq