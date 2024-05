Кируна: Градът, който потъва

Ж елязната руда се добива в Кируна от над 120 години и градът се издържаше от дози добив доста добре, припомня „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, съобщи Deutsche Welle.

(Във видеото може да научите повече за: Откриха гигантски залежи на редкоземни метали в Швеция)

Но рудодобивът разяжда земята под сградите, пропуква стените им, предизвиква размествания на земните пластове и леки земетресения. Кируна на практика е разделена на две части – тази, която е в близост до мината, е застрашена от потъване.

Градът е принуден да се мести

"Градът трябва да се премести. Това е единственият начин да продължим добива в Кируна", казва говорител на шведската държавна минна компания LKaB, цитиран от ФАЦ.

Въпросната компания експлоатира мината в Кируна. Съкращението съдържа в себе си и наименованието на планината с находище на желязна руда, която се извисява над града. Отначало там е бил концентриран рудодобивът, за който свидетелстват множество следи в планината.

В град Кируна почти всички са ангажирани по някакъв начин с минодобивната компания. И това не е случайно. Край най-северния град в Швеция се добива не само желязна руда. Преди време там бе открито огромно находище на редки почви и метали. Говореше се дори за сензационна находка.

Представители на LkaB бяха заявили, че очакват това находище да намализависимостта на страната, а и на Европа от Китай, защото именно той е водещ доставчик на редкоземни метали в света, които са крайно необходими за съвременните производства на смартфони, ветрогенератори и др.

