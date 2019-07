Р апърът Ейсап Роки е арестуван на 3 юли за сбиване в центъра на Стокхолм. В четвъртък срещу него беше повдигнато обвинение за нападение, предстои процесът да започне следващата седмица. Рапърът обаче твърди, че е действал в самозащита. Няколко видеозаписа от инцидента показват как Ейсап Роки моли многократно двама младежи да престанат да го следват, преди да се сбият. Има и запис как удря единия от тях.

Американският президент изрази "разочарованието си" от шведския министър-председател Стефан Льовен, когото лично помолил да се застъпи за рапъра. Заради обвинението Тръмп призова в "Туитър" Швеция "да се отнася справедливо с американците" и да освободи Ейсап Роки. "Правим толкова много за Швеция, но изглежда обратното не е вярно" - написа още Тръмп в "Туитър".

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky