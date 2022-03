Украйна: Руски ракети поразиха административна сграда и жилищни квартали в Харков (ВИДЕО)

Управителят на Харковска област в Украйна Олег Синегубов съобщи, че руски ракети са поразили центъра на втория по големина украински град, включително жилищни квартали и сградата на местната администрация, предаде Ройтерс.

На шестия ден от началото на руската инвазия Синегубов заяви, че руските сили са изстреляли ракети "Град" и крилати ракети срещу Харков, но защитниците на града устояват на нападенията. "Подобни атаки са геноцид срещу украинския народ и военно престъпление срещу цивилното население", подчерта той.

Видеоклип, препубликуван от кореспондента на "Economist" Оливър Карол, показва сградата на правителството в Харков, която тази сутрин около 8:00 ч. местно време е ударена от ракета, предизвикала огромна експлозия и довела до смъртта на цивилни.

⚡️⚡️ The Russian invaders launched an air strike on the central square of Kharkiv — Freedom Square.



Show this video to all people in Russia and Belarus. This is how their government is at war with the civilian population of Ukraine. pic.twitter.com/H7xQikhmnX