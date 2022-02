CNN: Украинските сили отблъснаха руската атака край Киев

Н евзривени гранати, тлеещи превозни средства и мъртви тела са осеяли обгорен мост близо до Киев, след като руската атака беше отблъсната от украинските сили.

Започнаха преговорите между Украйна и Русия

Кореспондентът на CNN Матю Ченс мина през последствията от сцената в понеделник, където овъглени отломки бяха покрили земята, а останки на руски войници лежаха изоставени на асфалта.

