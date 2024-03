R Kelly иска отмяна на 30-годишната си присъда за сексуални престъпления

R Kelly обжалва пред съда в Ню Йорк за отмяна на 30-годишната присъда за рекет, която му е била произнесена през 2022 г.

R&B певецът - чието пълно име е Робърт Силвестър Кели - беше признат за виновен за рекет и трафик след високопрофилен съдебен процес в Ню Йорк. То последва години на обвинения през цялата му кариера.

Миналата година в Чикаго той излежа допълнителна година в затвора по обвинения, свързани с детска порнография.

Kelly - който не присъстваше на обжалването - твърди, че прокурорите не са успели да докажат твърдението си за рекет или че е насилил няколко жени.

Той също така твърди, че му е бил отказан справедлив процес, тъй като няколко съдебни заседатели са предрешили вината му, адвокатът му е предоставил неефективна защита, а съдебните заседатели са били "затрупани" от прекомерни доказателства за други предполагаеми лоши деяния.

По време на заседанието по обжалването Kelly е защитаван от адвокат Дженифър Бонжан, която започва със спорове относно определението Racketeer Influenced and Corrupt Organizations и дали в една такава организация трябва да има нещо изначално незаконно.

Говорейки за екипа от служители на Kelly и дали те са били наясно с това "какво се случва зад затворени врати", тя заяви, че макар "да е имало правила и неща, [служителите] са изпълнявали тези елементарни задачи, които може би са били малко необичайни, но не и такива, които да ги уведомят, че това, което се случва зад затворени врати, е незаконно".

На въпроса дали персоналът е знаел за възрастта на момичетата, наети да дойдат и да видят R Kelly зад кулисите, г-жа Бонжан отговори: "Не смятам, че има доказателства, че служителката е резервирала пътуване за някого, който в действителност е бил под пълнолетие."

Краткият брак на Kelly с попзвездата Аалия

Представлявайки Съединените щати, помощник-прокурорът Кайла Бенсинг заяви, че Кели "е имал система, която е привличала млади хора в неговата орбита, а след това е завладявала живота им".

Тя описва момичета на възраст 16-17 години, поканени от служители на R Kelly да влязат зад кулисите, включително една, която според нея е била поканена да влезе зад кулисите на концерт в Маями.

Според нея това е станало "три дни след брака на R Kelly с Аалия, при който той е подкупил окръжен служител, за да скрие или облекчи последиците от незаконна сексуална дейност".

Бенсинг заяви също, че има доказателства, че екипът на Kelly е знаел, че той е бил заразен с херпес, докато е правил секс без предпазни средства с жертвите си.​

Сега съдиите ще разгледат жалбата и ще издадат писмено решение на по-късна дата.

Съгласно сегашните си присъди R Kelly, който е на 57 години, ще може да бъде освободен едва на 80 години.

R Kelly се издигна от бедността, за да се превърне в една от най-големите R&B звезди в света. Той стана известен с хитове, които оглавиха класациите, включително "I Believe I Can Fly", "Bump 'N' Grind" и "Ignition".

Въпреки че твърденията за злоупотреби започват да се разпространяват през 90-те години на миналия век, широкото възмущение последва развръзката #MeToo и сериала "Surviving R Kelly" от 2019 г.

