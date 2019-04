У чени постигнаха "медицински пробив“ като отпечатаха 3D прототип на сърце с човешка тъкан и кръвоносни съдове.

Сърцето, което е с размерите колкото сърцето на заек, дава по-добри възможности при извършването на трансплантации, казват учените.

Разработен в университета в Тел Авив, екипът зад проекта казва, че това е първото такова сърце в света.

Scientists print first 3D heart using a patient’s own cells https://t.co/5Nid0MlFE9 pic.twitter.com/Ww8L97rC7z